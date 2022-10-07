الطب الشرعي في إيران: مهسا أميني لم تمت نتيجة ضرب على الرأس أو الجسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خلُص الطب الشرعي في إيران إلى أن الشابة العشرينية، مهسا أميني، لم تمت نتيجة ضرب على الرأس أو الجسد بل جراء حالة مرضية كانت تعاني منها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الجمعة.

وقال الطب الشرعي الإيراني إن وفاة أميني "لا علاقة لها بإصابتها بالرأس أو الجسد"، وادعى أن الضحية " أجرت عملية جراحية لورم دماغي من ورم قحفي بلعومي في سن الثامنة من عمرها، وعلى إثر عمليتها الجراحية السابقة كانت تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدد الواقعة تحت إمرته"، وفقا لإرنا.

وذكر الطب الشرعي في إيران أن الشابة كانت تستخدم بعض الأدوية في إطار التعافي من مرضها، محددا سبب الوفاة بأنه "تلف في الدماغ حصل لها نتيجة اضطراب ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستوى الوعي"، وفقا للوكالة.

وأشار الطب الشرعي إلى أن من أسباب وفاة أميني أيضا "فشل أعضاء متعددة نتيجة نقص الأكسجة الدماغية"، وفقا لإرنا.

وكانت قد ماتت الشابة الإيرانية عندما كانت رهن اعتقال شرطة الأخلاق الإيرانية التي اقتادتها بسبب لباسها ما أشعل احتجاجات واسعة في إيران لا تزال مستمرة من 3 أسابيع، أسفرت عن مقتل العشرات وسط تضارب في الأرقام.