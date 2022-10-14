بلينكن يوضح ما دار مع السعوديين قبل إعلان أوبك+ خفض الإنتاج

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، إن "السعوديين يعرفون أن قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط سيزيد الإيرادات الروسية"، وأضاف أن الولايات المتحدة حثت أوبك بلس على تأجيل تلك الخطوة، حيث اقترحت الانتظار لترى كيف سيكون رد فعل الأسواق في الأسابيع المقبلة.

وذكر بلينكن، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية: "قبل الإعلان عن القرار أبلغنا السعوديون بشكل خاص وعلني عن نيتهم ​​في خفض إنتاج النفط، الأمر الذي كانوا يعلمون أنه سيزيد الإيرادات الروسية ويحتمل أن يضعف فعالية العقوبات".

وتابع: "أوضحنا أن هذا سيكون الاتجاه الخاطئ ليس لتأثيره المحتمل على العقوبات فقط ولكن أيضا لأننا في انتعاش اقتصادي عالمي هش، فنحن نتعامل مع رياح معاكسة من جائحة كورونا والعدوان الروسي"، وذكر أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لسحب إمدادات الطاقة من السوق".

وكرر أن إدارة جو بايدن تعتقد أن إمدادات الطاقة تحتاج إلى تلبية طلب السوق، وقال إن أوبك "لم تقدم أي أساس سوقي لخفض الإنتاج"، وأضاف: "اقترحنا أنه إذا كانت لديهم مخاوف بشأن انخفاض الأسعار بشكل كبير، وإذا كان هدفهم هو الحفاظ على الأسعار عند مستوى معين، فينبغي عليهم الانتظار ومعرفة رد فعل الأسواق خلال الأسابيع المقبلة والانتظار على الأقل حتى اجتماعهم الشهري التالي، وهذا ما حثثناهم بشدة على القيام به."

قال بلينكن إن الإدارة الأمريكية "تراجع العواقب على السعودية لهذا القرار، وستعمل مع الكونغرس للنظر في أكثر الخطوات فعالية التي يمكننا اتخاذها للمضي قدما، مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا مصالح متعددة مع المملكة العربية السعودية".

يذكر أن الحكومة السعودية أعربت، الخميس، عن "رفضها التام للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت"، وقالت إنه "قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس"، في إشارة لقرار المجموعة بخفض إنتاج النفط، الأسبوع الماضي.