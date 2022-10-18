دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرّح السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الذي اقترح تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية لمدة عام واحد بعد قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط، بأنه سوف يبحث مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقييمها لمخاطر إمكانية نقل تكنولوجيا الأسلحة الأمريكية من السعودية إلى روسيا.

وقال بلومنتال، في حوار مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه "سيبحث بشكل أعمق في المخاطر" في المناقشات مع البنتاغون، مضيفا: "أريد بعض التأكيدات بأنهم ممسكون بزمام الأمور، وإذا كانت هناك مخاطر، فأنا أريد تحديد ما يمكن فعله للتخفيف من هذه المخاطر على الفور".

وذكرت صحيفة الغارديان أن بلومنتال أشار إلى أن أحد اهتمامه الأساسية هو التأكد من أن روسيا لن تستفيد من التكنولوجيا الحساسة التي تمت مشاركتها مع شركاء الولايات المتحدة في الرياض.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الأمريكي قوله: "سوف نتشاور مع البنتاغون، ونتحدث إليهم بصراحة شديدة حول تقييمهم للمخاطر في نقل تكنولوجيا أنظمة الأسلحة المتقدمة"، وأضاف: "أنا لا أقفز إلى أي استنتاجات، ولكن يجب وضع الأمر في أعلى اعتبار".

واعتبر بلومنتال أن "المشاعر وصلت إلى نقطة مختلفة". وقال: "أحضر السعوديون الرئيس إلى المملكة العربية السعودية للتحدث عن العلاقة برمتها، ونحن بحاجة إلى إعادة التوازن إلى العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بأكملها لأنها كانت أحادية الجانب".

وأضاف: "هذا العمل - الوقوف إلى جانب الروس بهذه الطريقة – دراماتيكي للغاية. وأعتقد أنه يستدعي الرد"، في إشارة إلى قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط الذي اعتبره مسؤولون أمريكيون انحيازًا سعوديًا إلى جانب روسيا.

وتابع بالقول: "انتهاكات حقوق الإنسان داخل السعودية، وتأجيج الحرب الأهلية في اليمن، وعدم احترام عائلات 11 سبتمبر التي تسعى إلى تحقيق العدالة، هناك سلسلة من الإهانات والجروح هنا، والآن تجاوزت السعودية الحدود في بعض النواحي".