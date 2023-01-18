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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، صدور مذكرات اعتقال جديدة بحق عدد من المتهمين بقضية الأمانات الضريبية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة القرن"، بحسب بيان للمجلس نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر البيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اجتمع مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في كل من الرصافة إياد محسن ضمد، والكرخ ضياء جعفر، ورئيس الفريق الداعم للهيئة العليا لمكافحة الفساد عبد الكريم عبد فاضل البصري"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وترتبط قضية "سرقة القرن" باختفاء 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء ولاية الحكومة السابقة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يتبين فيها وجود ضرر على الدولة وعلى المواطن، وبما يضمن الحفاظ على المال العام، وعدم تضرر طرفي العقد"، مشيراً إلى أنه "تم بحث مواصلة الجهود المبذولة لاسترجاع أموال الدولة المسروقة في إطار جرائم الفساد الإداري وفق الآليات القانونية"، طبقا لما نقلته الوكالة العراقية عن البيان.

وأكد البيان "الاستمرار في إجراءات استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة طريق متفق عليها، وأعلن "صدور مذكرات اعتقال جديدة بحق عدد من المتهمين يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة كان لها دور في تلك القضية"، بحسب الوكالة.