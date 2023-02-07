"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلاله التعازي لأردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا، الاثنين.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي "تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكدًا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة".

وبحسب البيانـ "قدم الرئيس التركي الشُكر للرئيس السيسي على هذه المشاعر الطيبة"، مشيرًا إلى "أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين".

وكان الرئيس السيسي أجرى اتصالًا هاتفيًا للمرة الأولى أيضا مع الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق الثلاثاء، أعلن خلاله تقديم مساعدات إغاثة لسوريا في أعقاب الزلزال الدامي، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن، الاثنين، في اتصال مع نظيريه التركي والسوري، أن مصر سترسل مساعدات إغاثة عاجلة إلى البلدين، بحسب تغريدات للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

ويعتبر اتصال السيسي بنظيره التركي هو الأول منذ سنوات، ويأتي بعد مصافحة الزعيمين الأولى منذ سنوات، على هامش افتتاح نهائيات مونديال كأس العالم في قطر 2022، في وجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك إثر سنوات من توتر كبير في العلاقات بين البلدين عقب عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013.