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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، إخماد الحريق الذي اندلع في ميناء إسكندرون بولاية هطاي، الثلاثاء، إثر الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن مروحيات من القوات البرية وطائرة للقوات الجوية، تمكنت من إطفاء الحريق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قالت شركة شحن الحاويات الدنماركية "ميرسك" إن الحريق في الميناء لم يتم السيطرة عليه بالكامل من قبل السلطات التركية.

وشبت النيران في المئات من حاويات الشحن بالميناء، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف في السماء وتسبب في وقف العمليات بالميناء.

وقالت ميرسك، إن ميناء إسكندرون التركي لا يزال مغلقا بعد الأضرار الجسيمة التي نجمت عن زلزال، الاثنين، وما تلاه من حريق اندلع بين الحاويات على رصيف الميناء.

وذكرت ميرسك في بيان محدث، الثلاثاء: "لا يزال ميناء إسكندرون مغلقًا حتى إشعار آخر، حيث تتطلع الفرق إلى إصلاح الأضرار الكبيرة التي سببتها الكارثة والحريق اللاحق".

وأشارت الشركة إلى إنه من غير الواضح متى ستستأنف العمليات، وإلى أنها تتطلع إلى تطوير خطط طوارئ، بما في ذلك تحويل مسار السفن، وذكرت الشركة أنه "لم يُعرف بعد كم من الوقت ستستغرقه جهود التعافي ومتى يمكن للميناء أن يخضع لفحص كامل للأضرار".

وأوضحت عملاق شحن الحاويات: "في الوقت الحالي، لا نقبل أي حجوزات جديدة من وإلى الميناء، تعمل فرقنا بجد على تطوير خطط طوارئ تتضمن محاور مجاورة وسفن دعم إضافية، لتقليل التأثير الكلي على العملاء وسلاسل التوريد الخاصة بهم".

وذكرت "ميرسك" لشبكة CNN، أنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء العالميين الآخرين منذ، صباح الاثنين، "لتقييم وتقديم الدعم المطلوب في تركيا وسوريا".