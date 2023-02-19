رغم مرور أسبوعين على الزلزال.. انتشال الناجين من تحت الأنقاض في تركيا مستمر

إسطنبول، تركيا (CNN)-- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، الأحد، أنها أنهت عمليات البحث والإنقاذ باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي بعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ، يونس سيزر، قوله، إن جهود البحث والإنقاذ مستمرة في 40 مبنى في الولايتين.

كما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن إدارة الكوارث والطوارئ، قولها إن عدد ضحايا الزلزال المدمر ارتفع إلى 40 ألفا و689 شخصا، في آخر حصيلة لعدد القتلى.

ومن جانبه، أعلن مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري، بحسب "الأناضول".