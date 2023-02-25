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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه المركز الوطني للزلازل في سوريا، السبت، رسالة طمأنة للمواطنين، تُفيد بأنّ "الوضع الزلزالي في سوريا بدأ يأخذ طابع الاستقرار المرحلي، رغم عدد الهزات الارتدادية الكبير التي تعرضت لها البلاد"، وفق وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا".

ونشرت "سانا" على صفحتها على "تويتر" عن المركز الوطني للزلازل قوله إنه "تم تسجيل ٦١هزة ضعيفة بمحطات المركز خلال الـ٢٤ ساعة الماضية حتى الثامنة صباح السبت".

وأضاف المركز أنّ "الوضع الزلزالي بدأ يأخذ طابع الاستقرار المرحلي رغم عدد الهزات الكبير، فهناك مرحلة انتقالية متوسّطة إلى ضعيفة الزلزاليّة تشهدها منطقة لواء إسكندرون".

وفي الوقت عينه، أكّد المركز مساء الجمعة، أنّ "هزّة أرضيّة بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر، ضربت غرب مدينة اللاذقية في البحر المتوسط عند الساعة 11:10 مساء". وأفاد المركز الوطني للزلازل في بيان بأن الهزًّة كانت على عمق 28.3 كيلومتراً في البحر، غرب اللاذقية بـ48 كيلومتراً"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية.