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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ما أثير حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار بأنها "شائعات وأكاذيب" هدفها "عرقلة مصر".

وقال السيسي، على هامش افتتاح مشروعات في محافظة الإسماعيلية، الأحد: "هناك حجم غير طبيعي من الشائعات والأكاذيب، آخر الشهر الماضي، لما قيل إننا ندرس بيع قناة السويس، وأن هناك عرضًا" في هذا الشأن.

وأضاف السيسي: "حتى عملوا لي... جمعوا كلامي وعملوا منه فيلم وخرجوه على أنني قلت هذا الكلام. قالك بتريليون دولار سنبيع القناة".

وتابع: "بغض النظر عن الأرقام ستظل محاولة عرقلتكم، عرقلة مصر مستمرة وستستمر".

في الآونة الأخيرة، جرى تناقل مقطع صوتي مشابه لصوت الرئيس المصري. دار الحديث خلال المقطع حول عرض لبيع قناة السويس بتريليون دولار.

من ناحية أخرى، اعترف السيسي بـ"عبء" الظروف المعيشية والاقتصادية، و"التكلفة العالية" التي يواجهها المصريون.

واعتبر السيسي أنه "لولا الوعي ما كانت الناس تحملت الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي تمر بها مصر منذ أكثر من سنة، وأنا أعترف بذلك لأنه واقع نعيشه، احنا مش سببه صحيح، لكن فيه عبء كبير جدًا على كل أسرة، وكل مواطن نتيجة التكلفة العالية التي نعيش بها".

تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني (30.52 جنيه لكل دولار)، ضمن سلسلة تخفيضات في قيمة العملة منذ مارس/ أذار الماضي، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في معدل التضخم والأسعار.

وفي مطلع فبراير/ شباط، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تحقيق التضخم أسرع معدل له في غضون خمس سنوات.