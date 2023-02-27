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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ولاية ملاطية التركية، الاثنين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 69 آخرين وانهيار مبان عدة نتيجة الهزة الأرضية، حسبما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في حصيلة أولية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن "آفاد" تأكيدها أن "زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ملاطية، ظهر الاثنين".

وأشارت "آفاد" إلى انهيار عدد من الأبنية جراء الهزة الارتدادية في ولاية ملاطية، موضحة أن فرق الإغاثة تتوجه إلى المنطقة، وأكدت مصرع شخص وإصابة 69 آخرين في زلزال ملاطية.

في وقت سابق الأحد، أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري، إلى 44 ألفًا و374 قتيلا.