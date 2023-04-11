البنتاغون تعترف لـCNN بأنها لم تكن على علم بذلك.. كيف تسربت بيانات خوادمها إلى الإنترنت المفتوح؟

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفضت الإمارات العربية المتحدة التقارير التي تشير إلى أن الاستخبارات الروسية كانت تروج لتعميق العلاقات مع الحكومة الإماراتية، وتخطط للعمل ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن وثيقة استخباراتية أمريكية.

الوثيقة الاستخباراتية المزعومة التي تم نشرها على شبكة الإنترنت واطلعت عليها وكالة أسوشييتد برس، استشهدت بتدقيق من 9 مارس/ آذار بعنوان "روسيا/ الإمارات العربية المتحدة: تعميق العلاقات الاستخباراتية"، التي قالت إن الجواسيس الأمريكيين لاحظوا ضباط الاستخبارات الروس وهم يتفاخرون بأنهم أقنعوا الإمارات "بالعمل معًا ضد وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية".

لم تر شبكة CNN الوثيقة التي استشهدت بها وكالة الأسوشييتد برس، ولم يتمكن كلاهما من تأكيد صحتها.

قال مسؤول إماراتي لشبكة CNN في بيان، الثلاثاء: "لم ير المسؤولون الإماراتيون أيًا من المواد المشار إليها، وأي مزاعم مشار إليها في وكالة أسوشيتد برس بشأن... جهاز الأمن الفيدرالي الروسي خاطئة بشكل قاطع".

وقال المسؤول: "نحن ندحض أي مزاعم بشأن اتفاق لتعميق التعاون بين الإمارات والأجهزة الأمنية في دول أخرى ضد دولة أخرى".

وقال المسؤول "إن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات عميقة ومتميزة مع جميع الدول.. وهي ملتزمة بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول".

تحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته، مستشهدا بمعايير طويلة المدى حول اتصالات الحكومة بوسائل الإعلام.

قدمت وثائق البنتاغون السرية للغاية التي تم تسريبها عبر الإنترنت في الأسابيع الأخيرة لمحة نادرة على كيفية تجسس الولايات المتحدة على الحلفاء والأعداء على حد سواء، مما أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، الذين يخشون أن تهدد هذه المعلومات المصادر الحساسة وتهدد العلاقات الخارجية المهمة.

العديد من الوثائق، التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها أصلية، كانت تحتوي على علامات تشير إلى أن استخبارات هيئة الأركان المشتركة، المعروف باسم J2، ويبدو أنها وثائق موجزة.