(CNN)-- قال عبد الله حسين، مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود في السودان إن نصف المستشفيات في العاصمة السودانية، الخرطوم، "عاطلة عن العمل" نتيجة القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك في تصريح لحسين مع شبكة CNN قال فيها: "بحسب المعلومات المتوفرة لدينا في الخرطوم، فإن 50٪ من المستشفيات قد توقفت عن العمل في أول 72 ساعة.. هذا لأن الموظفين لم يشعروا بالأمان للذهاب إلى هناك أو أن المستشفيات نفسها تعرضت للقصف".

وأضاف حسين أن معظم برامج منظمة أطباء بلا حدود في جميع أنحاء السودان قد تم تعليقها وأن المستشفيات القليلة التي تواصل العمل مملوءة بالجرحى من المدنيين، لافتا إلى أن مستشفى الفاشر بدارفور استقبل 183 جريحًا من المدنيين في أول 72 ساعة من الاضطرابات.

وتابع حسين أن منظمة أطباء بلا حدود تكافح من أجل إيصال المزيد من الموظفين والإمدادات إلى المستشفيات، في حين أن الموظفين الذين كانوا في العمل منذ بدء القتال مرهقون وغير قادرين على العودة إلى ديارهم.