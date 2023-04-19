واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أنشأت وزارة الخارجية الأمريكية فريق عمل خاص للتعامل مع الأزمة في السودان، حسبما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN، الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن "فريق العمل معني بالنزاع العسكري في السودان للإشراف على تخطيط الوزارة وإدارتها واللوجستيات المتعلقة بالأحداث في السودان"، في حين كشف مصدر أن إشعار إنشاء فريق العمل أرسل لموظفي الوزارة، الاثنين.

وفي سياق متصل، قدمت السفارة الهندية في السودان، الثلاثاء، نصائح لرعاياها قائلة في تغريدة: " لقد صادفنا العديد من حالات النهب.. يُنصح جميع المواطنين الهنود بعدم المجازفة. يرجى تقنين الإمدادات الخاصة بك. قد يستمر الوضع لبضعة أيام أخرى. يرجى محاولة طلب المساعدة من جيرانك. يرجى البقاء في المنزل والبقاء في أمان.."

وفي الأيام الأخيرة، اندلع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الخرطوم انتشر بشكل أوسع في البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 270 شخصًا وإصابة أكثر من 2600، خلال أربعة أيام من الاضطرابات، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية نقلاً عن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية.