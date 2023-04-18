حذّر من حرب أهلية.. كلمة حمدوك الكاملة عن الأوضاع في السودان

(CNN)-- ترددت أصداء عن إطلاق نار كثيف في خلفية البث المباشر لقناة (العربية) التلفزيونية الإخبارية، الثلاثاء، بعد ساعة من دخول هدنة لمدة 24 ساعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيز التنفيذ.

وأطلقت الأمم المتحدة وجماعات أخرى دعوات للفصيلين المتناحرين لوضع حد لأعمالهما العدائية. ويأتي هذا النداء وسط تصاعد حصيلة القتلى وتدهور الأوضاع الإنسانية على الأرض.

وقُتل ما لا يقل عن 270 شخصًا وأصيب أكثر من 2600، خلال أربعة أيام من الاضطرابات في السودان، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية نقلاً عن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية.

وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، الثلاثاء، أن "آلاف وآلاف المدنيين محاصرون في منازلهم مختبئين من القتال، بدون كهرباء، وغير قادرين على الخروج، ويخشون نفاد الطعام ومياه الشرب والأدوية".

ومن جانبها، حثت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الثلاثاء، المواطنين الأمريكيين مجددا، على مواصلة الاحتماء في أماكنهم، وأكدت أنه لا توجد حاليا أي خطط لإخلائهم من السودان.

وقالت السفارة إنها "تواصل مراقبة الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها عن كثب، حيث يدور القتال وإطلاق النار"، وأوضحت: "ننصح المواطنين الأمريكيين بشدة بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر".