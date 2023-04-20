4 طائرات عسكرية مصرية تعيد جنودا من السودان.. ومصطفى بكري يعلق

(CNN)-- أعلنت القوات المسلحة السودانية، الخميس، أن 177 جنديًا مصريًا، حوصروا في البلاد بسبب المعارك المستمرة، عادوا بسلام إلى مصر.

جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة السودانية قالت فيه: "بالتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري، تم اليوم إجلاء 177 طاقمًا فنيًا من القوات الجوية المصرية إلى جمهورية مصر العربية من مطار دنقلا (شمال السودان) عبر أربع طائرات نقل عسكرية مصرية".

وأوضحت القوات المسلحة السودانية في بيانها أن هذه القوة المصرية كانت جزءا من "بروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين في 2018".

من جهته علّق النائب المصري، مصطفى بكري بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "وصول الدفعة الأولى من الضباط والجنود المصريين الذين جرى احتجازهم بواسطة قوات الدعم السريع في السودان شهادة جديدة للقيادة السياسية وأجهزة الدولة المصرية التي نجحت فيما فشل فيه الآخرون، مصر لا تفرط في أبنائها وقد عملت المستحيل من أجل إنقاذهم.. الدفعة الأولى وصلت مطار القاهرة والبقيه تأتي.. الخطوة القادمة نتمنى وصول الطلاب وبقية الجالية المصرية في السودان".