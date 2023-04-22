دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، السبت، أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي مصر في بورتسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان.

وأوضحت الوزارة أن تلك المتابعة تهدف للإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.

وناشدت الوزارة في بيانها الذي نشرته على صفحتها على فيس بوك، "جميع المصريين المتواجدين في السودان التزام مناطق سكنهم، وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء".

وفي الوقت نفسه، تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري اتصالاً هاتفيا، السبت، من وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، ناقشا خلاله الوضع في السودان، وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية ووصولها إلى المصابين والجرحى، بحسب ما أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وأضاف المتحدث في بيان، أن "الوزير سامح شكري تناول خلال الاتصال جهود مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف"، مشدداً على "أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات، حقناً لدماء الشعب السوداني الشقيق".

كما أكد وزير الخارجية "على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب"، بحسب البيان.