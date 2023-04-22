دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيان: "إنفاذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تعلن وزارة الخارجية السعودية، عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة"، بحسب (واس).

واندلعت منذ، السبت الماضي، اشتباكات دامية بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم (حميدتي) في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، وسط دعوات دولية لوقف المعارك.

وتواصلت المواجهات بين الجانبين، السبت، في الخرطوم، رغم إعلان الطرفين عن هدنة لمدة 3 أيام خلال عيد الفطر.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أجرى عدة اتصالات هاتفية، خلال الأيام الماضية، مع نظرائه من مصر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والإمارات ودول أخرى، لبحث التوصل إلى حل سلمي للأزمة في السودان ووقف الاشتباكات.