السودان بلد كبير جدًا.. ماهي التحديات التي قد تواجهها أي قوات أجنبية تحاول إجلاء مواطنيها؟

(CNN)-- قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان، الخميس، إن طائرات القوات المسلحة السودانية كانت تحلق فوق منطقة كافوري شمال العاصمة الخرطوم وشرق بحري. في حين أطلقت قوات الدعم السريع عليها أسلحة مضادة للطائرات.

وأضاف الشهود أنه سُمع دوي إطلاق نار متقطع بعد فجر، الخميس، في منطقتي الخرطوم الوسطى والجنوبية.

ويشار إلى أن هذه التطورات تأتي بعد إعلان القوات المسلحة السودانية في بيان، الأربعاء، إن الحاكم العسكري وقائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، أعطى موافقته المبدئية على تمديد "الهدنة" الحالية لمدة 72 ساعة أخرى.

وجاء هذا التمديد بعد أن تلقى البرهان مقترحًا من الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا أو ما يُعرف باسم " IGAD" لإنهاء الأزمة في البلاد، في حين لم يكن هناك رد فوري من قوات الدعم السريع السودانية على هذا الاقتراح.