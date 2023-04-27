السودان.. البرهان يوافق مبدئيا على تمديد الهدنة 72 ساعة

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(CNN)-- قالت القوات المسلحة السودانية في بيان، الأربعاء، إن الحاكم العسكري وقائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، أعطى موافقته المبدئية على تمديد "الهدنة" الحالية لمدة 72 ساعة أخرى.

وجاء هذا التمديد بعد أن تلقى البرهان مقترحًا من الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا أو ما يُعرف باسم " IGAD" لإنهاء الأزمة في البلاد، في حين لم يكن هناك رد فوري من قوات الدعم السريع السودانية على هذا الاقتراح.

كما وافق البرهان على إرسال ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى جوبا للتفاوض على تفاصيل المبادرة.

وكان شهود قد قالوا لـCNN، الأربعاء، إن الاشتباكات بين الفصيلين العسكريين المتناحرين مستمرة في عدة أجزاء من السودان رغم وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة والذي اتفق عليه الجانبان ودخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.