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(CNN)-- اشتعلت النيران في بنك السودان بالعاصمة الخرطوم، بعد قصفه خلال اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، بحسب ما قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان.

وذكر شهود عيان أن حريقًا هائلاً اندلع، الأحد، في البنك الذي يقع غرب القيادة العامة للجيش السوداني.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مبنى مرتفعًا به معظم واجهته الأمامية متضررة ومشتعلة مما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود في الهواء.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت، في وقت سابق، الأحد، في بيان على صفحتها بموقع تويتر، أنها دمرت بعض قوافل قوات الدعم السريع في طريقها إلى الخرطوم.

وأضافت: "دُمرت هذه القوافل، فجر اليوم، في منطقتي جنوب الزريبة والمويلح كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشه كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات".