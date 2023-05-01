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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شُوهد تصاعد الدخان في منطقة بحري شمالي ولاية الخرطوم، الاثنين، حيث أفاد السكان باستمرار الاشتباكات.

وكانت مروحية عسكرية تحلق فوق حي شمبات بمنطقة بحري، حيث واصلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع القتال في المنطقة، رغم إعلانهما وقف إطلاق النار.

وقال محمد عثمان، أحد سكان حي شمبات، لشبكة CNN: "يمكننا أن نرى من نوافذنا معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، اسُتخدمت فيها أسلحة ثقيلة".

وفي منطقة كافوري شرق بحري، قال شهود عيان إن الدخان يمكن رؤيته وهو يتصاعد، مع سماع أصوات الانفجارات.

وقال قائد قوات الدعم السريع (RSF) محمد حمدان دقلو المعروف أيضًا باسم حميدتي لـ"الشرق نيوز"، إن قوات الدعم السريع "لا ترى سببًا للتفاوض مع قيادة الجيش".

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر تصاعد عمود دخان كبير من منطقة بالخرطوم بعد غارة جوية مزعومة للقوات المسلحة السودانية، وسمع صوت إطلاق نار في الخلفية.