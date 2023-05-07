بعد اعتداء على شابتين.. إيران تطالب الجامعات بحظر غير المحجبات وتتعهد بملاحقتهن "دون رحمة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة ودراسة الأبعاد المتعلقة باحتجاجات العام الماضي في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وذكرت وكالة (إرنا)، أن "القرار جاء تعقيبًا على تقرير قدمه وزير الداخلية الإيراني، حول أداء فريق العمل المعني بمتابعة الاضطرابات الأخيرة، حيث أوعز الرئيس الإيراني، بأن يتم تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء من سائر الجهات المعنية، لاستكمال التحقيقات التي جرت بهذا الخصوص"، بحسب الوكالة.

وكانت إيران شهدت موجة احتجاجات واسعة، رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية، وبعد مقتل الفتاة الإيرانية من أصل كردي، مهسا أميني، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بداعي عدم ارتداء الحجاب بطريقة ملائمة، وقمعت قوات الأمن المظاهرات بعنف شديد مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، إضافة إلى اعتقال الآلاف، وإعدام بعضهم.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن أبرز مهام تلك اللجنة تتمثل في "إجراء تحقيق شامل ومتقن حول الجوانب المختلفة للاضطرابات التي جرت في الخريف الماضي، استنادا إلى التقارير التي أعدتها الجهات المسؤولة والتقارير الشعبية والإعلامية، ومناقشة دعاوي المصابين في هذه المظاهرات وعوائلهم، ومتابعة التعويضات عن خسائر المواطنين العينية والمعنوية الناتجة عن الاضطرابات".

كما تشمل اختصاصات ومهام اللجنة "متابعة حقوق أسر قتلى هذه الأحداث، لدى الجهات المعنية المحلية والقضائية، والنظر في دعاوي انتهاك حقوق الأشخاص، وتوفير الأدلة والمستندات اللازمة بهذا الشأن"، وفقا لـ"إرنا".