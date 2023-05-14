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نشر الأحد ، 14 مايو / أيار 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، الأحد، تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 31 مايو/ أيار، باستثناء رحلات الإجلاء والمساعدات الإنسانية.

هذه هي المرة الثالثة التي تمدد فيها السلطات إغلاق المجال الجوي السوداني، الذي كان من المفترض أن يفتح السبت 13 مايو/ أيار.

أصدرت سلطة الطيران المدني قرارها، في بيان السبت، بمد إغلاق المجال الجوي لكافة الحركة الجوية حتى نهاية الشهر الحالي.

وذكر البيان أن "القرار استثنى رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".