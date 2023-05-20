السودان.. البرهان يعلن عن تعيينات جديدة منها نائب له ومساعدين

يتوقع صدور اتفاق قريبًا.. تقدم في محادثات السلام بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الحاكم العسكري وقائد القوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عن تعيينات جديدة في صفوف القوات المسلحة منها نائب له ومساعدين اثنين.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية وكانت التعيينات التي بدأت اعتبارا من الجمعة الـ19 من مايو/ أيار الجاري، كالتالي:

الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة. الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة. الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة.

ويذكر أن مبعوث السودان لدى جامعة الدول العربية، دفع الله الحاج أعلن خلال كلمته في القمة العربية بدورتها الـ32 في جدة بالسعودية، الجمعة، العفو عن قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية إذا تخلت عن سلاحها.