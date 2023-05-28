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نشر الأحد ، 28 مايو / أيار 2023

هذا ما يبدو عليه المشهد في تركيا قبل ساعات من جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

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اسطنبول، تركيا (CNN)-- شكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنصاره في كلمة ألقاها أمام الحشود التي تجمعت قرب إقامته في اسطنبول مع ظهور النتائج الأولية في انتخابات الإعادة الرئاسية.

وقال أردوغان: "أود أن أشكر كل فرد من أمتي الذي منحنا مسؤولية حكم بلدنا لمدة 5 سنوات باختيارهم".

وأضاف: "نأمل أن نكون جديرين بثقتكم كما كانت منذ 21 عامًا".

وقال أردوغان: "أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا".

وتابع: "الفائزون في كل من انتخابات 14 مايو وانتخابات 28 مايو هم جميع مواطنينا البالغ عددهم 85 مليونًا".

وقال أردوغان إن أبواب "قرن تركيا" فُتحت مع هذه الانتخابات، حسبما أوردت وكالة الأنباء التركية الرسمية.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله: "قلنا سابقا إننا سنفوز فوزًا لن يخسر فيه أحد لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا".

وبعد فرز 98.9% من الأصوات، يتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، حسب النتائج الأولية التي توردها وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان حصل على 52.07%، بينما حصل كليتشدار أوغلو على 47.93% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة 85.6% بحسب آخر أرقام الأناضول.