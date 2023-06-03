مصر تعلن من سيمثلها بمراسم تنصيب أردوغان بعد فوزه بالانتخابات

"كنت منزعجًا للغاية في الماضي".. شاهد رد أردوغان عند سؤاله عن علاقة تركيا مع دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن وزيرها، سامح شكري سيتوجه إلى العاصة التركي، أنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، حيث قال: "السيد سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه اليوم السبت 3 يونيو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان".

وأوضح المتحدث أن "مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصري والتركي".

وكان الرئيس التركي قد فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي، حيث أظهرت النتائج الرسمية حصوله على 52.1٪ من الأصوات، بينما حصل زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.9٪.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات على ما نسبته 49.5٪ من الأصوات، في حين أحرز مرشح المعارضة على أقل من 45٪.