تداول فيديو لحديث بين بوتين ومحمد بن زايد عن "مشروع واعد في مصر"

جانب من الحديث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو لحديث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.

ووفقا للفيديو، قال بوتين: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك، وعندنا فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات، وأعتقد بمعاونة أصدقائنا يمكننا تحقيق ذلك".

ورد الشيخ محمد بن زايد مقترحا أن يكون التعاون في المشروع مشتركا بين روسيا ومصر والإمارات، مشيرا إلى الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر.

وقال الرئيس الروسي: "يمكن أن نناقش هذا الموضوع مع الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي".

يذكر أن وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أفادت بأن بوتين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية" خلال اللقاء في سانت بطرسبرغ.

واستعرض الرئيسان الإماراتي والروسي خلال اللقاء "مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا الحرص على المضي قدماً في تنمية هذه العلاقات"، حسب (وام).

ونقلت الوكالة الإماراتية عن الشيخ محمد بن زايد تأكيده على "نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية"، منوهاً بـ"أهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين".

كما أكد الشيخ محمد بن زايد "حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع جمهورية روسيا الاتحادية، ومختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع"، حسبما ذكرت الوكالة الإماراتية.

وقال الرئيس الإماراتي، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "التقيت الرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ.. بحثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم".

وأفادت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، بأن الشيخ محمد بن زايد وبوتين عقدا مباحثات في سانت بطرسبرغ، موضحة أن الاجتماع عقد على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF).

ومن جانبه، أعرب بوتين عن "امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها في معالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل المعتقلين، خلال الأحداث في أوكرانيا"، بحسب ما نقلت عنه (تاس).

وقال بوتين لرئيس الإمارات: "أود أن أشكركم على جهودكم في معالجة القضايا الإنسانية خلال الأحداث في أوكرانيا، والأحداث المتعلقة بتبادل المعتقلين، وحل عدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع".

كما أضاف بوتين أن "روسيا تمتثل بالكامل لالتزاماتها المناخية وتتخذ الخطوات ذات الصلة حتى قبل الموعد المحدد، على عكس الدول الأخرى"، بحسب ما نقلت عنه (تاس).

وأكد الرئيس الروسي: "نحن على عكس العديد من الدول الأخرى، نفي بجميع التزاماتنا في هذا المجال إلى أقصى حد. نحن متقدمون على الجدول الزمني في هذا الصدد"، بحسب (تاس).

وأشار بوتين إلى أن "روسيا تبنت عددا من القوانين في هذا المجال، مما أجبر الشركات على الامتثال للوائح البيئية".