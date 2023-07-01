دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— مددت سلطة الطيران المدني في السودان، السبت، إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة رحلات الطيران حتى العاشر من يوليو/ تموز 2023، بسبب الاشتباكات وأعمال العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعلنت سلطة الطيران المدني في بيان "تمديد فترة إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 10 يوليو 2023"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) في بيان.

وأضاف البيان: "يستثني قرار التمديد والذي صدر في نشرة طيارين (نوتام)، رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة"، بحسب (سونا).

وكان المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الماضي.

واندلعت مواجهات عسكرية في الخرطوم وولايات سودانية أخرى منذ 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة الحاكم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي". ولا تزال المواجهات مستمرة بشكل متقطع في عدة مناطق حتى اليوم.