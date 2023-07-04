متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـCNN: العملية العسكرية في جنين "لم تنته بعد"

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت لشبكة CNN، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين "لم تنته بعد" حتى يعلن الجيش الإسرائيلي انتهائها.

كان الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً قال فيه إن قواته تنسحب من مخيم جنين في الضفة الغربية.

وأضاف هيشت: "آمل (أنها) الساعات الأخيرة، لكنها لم تنته بعد حتى نعلن ذلك. هناك تحركات في المخيم والقوات تغادر المخيم".

وأشار المتحدث إلى أنه "لا يزال من الممكن أن تتغير" الأوضاع.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه CNN مركبات عسكرية إسرائيلية بدأت في الانسحاب من مدينة الضفة الغربية المحتلة، فيما شوهدت مركبات أخرى تدخل إليه.

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