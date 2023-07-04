السعودية: نرفض ما تقوم به إسرائيل من "انتهاكات خطيرة" في جنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها ما وصفته بـ"انتهاكات خطيرة" خلال العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين".

وأكد بيان الخارجية السعودية "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، مُعربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث قال مصدر عسكري إسرائيلي لـCNN، إنها الأكبر منذ أكثر من 20 عامًا، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 100 جريح، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وغادرت أكثر من 500 عائلة مخيم جنين للاجئين مع استمرار العملية الإسرائيلية في جنين، حسب بيان للهلال الأحمر الفلسطيني.