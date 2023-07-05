القدس (CNN)-- طردت حشود غاضبة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية من جنازات 12 فلسطينيًا قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال توغل في جنين.

وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصًا يهتفون: "برة، برة"، وسط تشاجر بين الحشود، رغم أنه لم يتضح أي من المسؤولين كانوا عالقين في المنتصف.

تصاعد الغضب لدى المشيعين الذين واجهوا مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى بسبب تعاملهم مع التوغل الإسرائيلي. أصدرت السلطة الفلسطينية بيانا هذا الأسبوع يتضمن خطة عمل من 18 نقطة تضمنت تعليق الاتصالات مع إسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن جميع القتلى الـ 12 كانوا "مقاتلين". وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ما لا يقل عن 100 شخص أصيبوا في العملية التي استمرت يومين.