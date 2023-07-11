يوم مميت في كراماتورسك بأوكرانيا.. كاميرا CNN ترصد الآثار

(CNN)-- قال مسؤولون أوكرانيون إن القائد الروسي البارز، أوليغ تسوكوف، قُتل بالقرب من مدينة بيرديانسك، التي تحتلها روسيا في منطقة زابورجيا، الثلاثاء.

وقال بيترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول الأوكراني فاديم بويتشينكو: "أفادت الأنباء اليوم، أنه في منطقة بيرديانسك، قُتل اللفتنانت الجنرال الروسي تسوكوف أوليغ يوريفيتش".

ولا يقيم العمدة حاليا في ماريوبول الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأضاف أندريوشينكو: "في سبتمبر 2022، أُصيب (تسوكوف) بالفعل، لكنه نجا"، مؤكدا مقتل القائد الروسي لاحقا.

كما تحدث المسؤول الأوكراني يوري ميسياغين، عضو البرلمان الأوكراني، عن مقتل القائد الروسي.

وقال ميسياغين: "جنوبا، في منطقة بيرديانسك المحتلة، في 11 يوليو 2023، قُتل اللفتنانت جنرال الروسي أوليغ يوريفيتش تسوكوف". وأضاف دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل: "أصابه صاروخ ستورم شادو البريطاني بدقة".

ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من التقارير حول مقتل تسوكوف.

وكان القائد الروسي، وهو من بين الأفراد الذين عاقبتهم المملكة المتحدة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، مع فرقة البندقية الآلية رقم 144 في روسيا في عام 2022، وفقا لوكالة (تاس) الروسية الحكومية للأنباء.