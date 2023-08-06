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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مستشارو الأمن الوطني وممثلو أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أهمية مواصلة التشاور الدولي بشأن تمهيد الطريق للسلام في أوكرانيا، في ختام اجتماع استضافته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يومي السبت والأحد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأحد، باتفاق المشاركين "على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام، كما أعربوا عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية التي تم بحثها في الاجتماع".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صور لجانب من الاجتماع، تتضمن لقطة جماعية للمشاركين في المباحثات.

في وقت سابق الأحد، وصف مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثات السلام في جدة بأنها مثمرة حتى الآن.

وقال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية: "لقد أجرينا محادثة صريحة ومفتوحة للغاية، تمكن خلالها ممثلو كل دولة من التعبير عن موقفهم ورؤيتهم". ووصف المشاورات بأنها "مثمرة للغاية".

لم تكن روسيا مُمثلة في مباحثات جدة.

شارك في المحادثات مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والهند وجنوب إفريقيا وتركيا، ضمن مجموعة عريضة تمثل أوكرانيا ودول غربية وممثلين من الدول النامية، بعضهم اتخذ موقف الحياد من الصراع الدائر.