بوتين يوضح سبب عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بأوكرانيا

(CNN)-- مع احتدام حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتصعيد كييف هجومها المضاد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وقف إطلاق النار صعب التنفيذ. وجاء ادعاء بوتين خلال حدث صحفي تم تنظيمه بعناية، وحضرته مجموعة صغيرة من وسائل الإعلام الروسية في سانت بطرسبرغ.

وقال بوتين إن موسكو لم ترفض أبدا مفاوضات السلام مع أوكرانيا، وأضاف الرئيس الروسي أنه من أجل بدء عملية إنهاء الحرب، هناك حاجة إلى اتفاق من الجانبين، لكن من الصعب التوصل إلى اتفاق بينما يكون الجيش الأوكراني في حالة هجوم.

وكان بوتين قال هذا الأسبوع خلال قمة مع الزعماء الأفارقة، إنه يدرس مبادرة سلام اقترحها الزعماء الأفارقة، وألقى باللوم على كييف في عدم الحضور إلى طاولة المفاوضات.

وفي حديثه للصحفيين على هامش القمة الروسية- الإفريقية في سانت بطرسبرغ، قال بوتين إن بعض بنود مبادرة السلام الإفريقية بشأن التسوية الأوكرانية يجري تنفيذها بالفعل، لكن "هناك أمور صعبة، أو مستحيلة التنفيذ".

وأوضح بوتين: "على سبيل المثال، إحدى النقاط هي وقف إطلاق النار. لكن الجيش الأوكراني في حالة هجوم، فيما يسمى هجوم استراتيجي واسع النطاق، ولا يمكننا إعلان وقف إطلاق النار عندما نتعرض للهجوم".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبعد أي مفاوضات سلام مع روسيا، حتى تنسحب قوات موسكو من أراضي بلاده.

وقال زيلينسكي إن السماح بأي مفاوضات أثناء احتلال جيش دولة أخرى لأوكرانيا، لن يؤدي إلا إلى "تجميد" الحرب والألم والمعاناة التي سببها غزو بوتين.

ومن جهة أخرى، قال بوتين، السبت، إن القوات الأوكرانية فقدت 415 دبابة، و1300 عربة مدرعة منذ الرابع من يونيو/ حزيران الماضي.

وعندما طلبت CNN التعليق على مزاعم الزعيم الروسي، قال سيرهي تشيريفاتي، نائب قائد المجموعة الشرقية للاتصالات الاستراتيجية في الجيش الأوكراني، مازحا: "إذا كان لدينا الكثير من (المعدات)، فسنكون بالفعل في موسكو".

وعندما سأله أحد الصحفيين عن اعتقال أشخاص في روسيا ينتقدون قيادته أثناء النزاع المسلح مع أوكرانيا، رد بوتين: "نحن في عام 2023، والاتحاد الروسي في حالة نزاع مسلح مع دولة جارة، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف معين تجاه أولئك الأشخاص الذين يؤذوننا من داخل البلاد".