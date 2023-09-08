"مزيج مرعب من ارتفاع عدد الجثث".. تحذيرات من منظمات إغاثة مع استمرار حرب السودان

عبرت 30 كيلومترًا حافية القدمين.. قصة مروعة لامرأة حامل تهرب مع أطفالها الثلاثة من السودان

(CNN)-- انتقدت قوات الدعم السريع السودانية (RSF) العقوبات الأمريكية التي استهدفت نائب قائدها، الفريق عبدالرحيم دقلو، واعتبرتها "مؤسفة وصادمة".

وفي بيان نُشر على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس، وصفت قوات الدعم السريع العقوبات بأنها "مؤسفة وغير عادلة وصادمة".

وقال نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو، الخميس، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن العقوبات الأمريكية "تستند إلى مصادر معادية لقوات الدعم السريع".

وأضاف عبدالرحيم دقلو لقناة "سكاي نيوز عربية": "الجانب الذي أصدر العقوبات، لم يأخذ الوقت اللازم لمعرفة من يتسبب في اضطرابات اجتماعية، أو يقتل الناس في دارفور ومن يحمي الناس في دارفور".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية عبدالرحيم دقلو، لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت CNN أجرت تحقيقات متتالية كشفت عن المنهجية العنيفة التي استخدمتها قوات الدعم السريع في دارفور بالسودان، وأوجه التشابه بينها وبين تلك المستخدمة قبل 20 عامًا في الإبادة الجماعية السابقة في دارفور، من قبل قيادة قوات الدعم السريع، وهي أول مؤسسة إخبارية تقوم بذلك.

ويعتبر الفريق عبدالرحيم دقلو الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، وشقيق قائدها، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".