دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، أن الجزائر جاهزة، إذا ما قبل المغرب عرض المساعدة، لإرسال فريق تدخل من الحماية المدنية، يتكون من 80 منقذًا متخصصًا بشكل عاجل، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أنه "في إطار المساعدة اللوجستية والمادية المستعجلة التي أبدت البلاد استعدادها لتوفيرها للشعب المغربي الشقيق، من أجل مواجهة مخلفات الزلزال العنيف، تعرض الجزائر، في حالة قبول المملكة المغربية لعرضها، إرسال فريق تدخل من الحماية المدنية، على جناح السرعة، يضم 80 منقذًا متخصصًا".

وأضاف المتحدث أن "الفريق يتكون من فريق للإنقاذ والبحث، وفريق طبي، وفرقة متخصصة في البحث عن الأشخاص تحت الأنقاض، إضافة إلى مساعدات إنسانية أولية، لا سيما الخيم وأسِرّة المخيمات والأغطية"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وهذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها الجزائر تقديم مساعدات ومواد إغاثة منذ وقوع الزلزال العنيف، في المغرب، في وقت متأخر، الجمعة.

وراح ضحية الزلزال 2012 أشخاص، إضافة إلى 2059 مصابًا بينهم 1404 في حالة حرجة، وفقا لإحصاءات وزارة الداخلية المغربية.

كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في بيان، السبت، "استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المسجلة في المغرب.