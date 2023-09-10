السلطات المغربية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال

(CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، أن 2012 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 2059 آخرين، وهناك 1404 على الأقل في حالة حرجة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، الجمعة، وفقا لقناة "2إم" الرسمية.

وكان المغرب أعلن، في وقت سابق من السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، على أرواح ضحايا الزلزال مع تنكيس الأعلام فوق جميع المباني الحكومية، حسبما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وضرب زلزال عنيف بلغت شدته 6.8 درجة المغرب ليلة الجمعة، و أجبر الزلزال العديد من السكان على قضاء الليل في الشوارع فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من شمال إفريقيا منذ أكثر من قرن.