نقابة الأطباء السودانية: مقتل 43 شخصا في ضربة جوية على سوق بالخرطوم

"مزيج مرعب من ارتفاع عدد الجثث".. تحذيرات من منظمات إغاثة مع استمرار حرب السودان

(CNN)-- قالت نقابة الأطباء السودانية، إن 43 شخصا على الأقل قُتلوا، كما أصيب 55 آخرون، بعد تعرض سوق مزدحم في العاصمة السودانية، الخرطوم، لضربة جوية، الأحد.

وأوضحت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في بيان نشرته على فيسبوك أن "43 شخصا قُتلوا وأصيب 55 آخرون جراء غارة جوية على سوق قورو جنوب الخرطوم".

وفر أكثر من أربعة ملايين شخص من أعمال العنف في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وفر أكثر من نصفهم من العاصمة وحدها، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، اندلعت المواجهات ولا تزال متواصلة، بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الحاكم، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وميليشيات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي".