(CNN)-- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، دعمه لضحايا الزلزال الذي شهده المغرب، الجمعة، ورفض ماكرون "الخلافات التي لا أساس لها" بشأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث لم تقبل المغرب حتى الآن عرض المساعدة الذي قدمته باريس.

وخاطب ماكرون الشعب المغربي، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "الأمر متروك للملك وحكومة المغرب، وفقا لقرارهم السيادي، لتنظيم المساعدة الدولية، وبالتالي نحن تحت تصرف قرارهم السيادي".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "آمل أن يتم إسكات كل الخلافات التي قد تقسم وتعقد الأمور في هذا الوقت، وهو أمر مأساوي بالفعل، احتراما للجميع".

وقالت السلطات المغربية، الأحد، إنها قبلت دعما من 4 دول (إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة)، لكنها لم تطلب أي مساعدة من باريس، مما أثار غضبا في بعض وسائل الإعلام الفرنسية.

وأضاف ماكرون: "سنكون هناك على المدى الطويل، لتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية وإعادة الإعمار والمساعدة الثقافية والتراثية، في جميع المجالات التي يعتبرنا فيها الشعب المغربي وسلطاته مفيدين"، واختتم رسالته بقوله: "نحن إلى جانبكم اليوم وغدا".

وكان الرئيس الفرنسي قال، الأحد، إن بلاده مستعدة "للتدخل" لمساعدة المغرب عندما "ترى السلطات هناك أن ذلك مفيد"، وذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند.