مسؤولة الإعلام في IFRC تتحدث لـCNN عن الدمار في ليبيا بعد إعصار دانيال والتعاون مع سلطتين مختلفتين

"كأنه مشهد من نهاية العالم".. فيضانات جرفت مبان كاملة وقتلت الآلاف في ليبيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، الخميس، إن 8000 شخص على الأقل قُتلوا، وما زال 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين، بعد أن ضربت العاصفة دانيال جزءا من شمال شرق ليبيا، الأحد.

وذكر البيان أن منظمة أطباء بلا حدود أرسلت فريقا من مدينة مصراتة الليبية، الأربعاء، إلى درنة، يحمل 400 كيس للجثث، و300 مجموعة طبية ومستلزمات رعاية المصابين لـ250 مريضا.

وقال ماثيو شانتريل، نائب مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا: "الحاجة الأولى هي دفن جثث القتلى، هناك حاجة كبيرة لأكياس الجثث".

وأضاف شانتريل: "يبدو أيضا أنه من خلال عدد الضحايا (الذي تم تأكيده بالفعل)، ستكون أرقاما كارثية، ويبدو أن هناك أكثر من 30 ألف نازح في درنة".

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3000 في مدينة البيضاء، و1000 في قرية المخيلي، و2085 في مدينة بنغازي. وقالت المنظمة إن هذه الأرقام من المرجح أن تتغير مع تغير التقييمات.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن درنة هي "المدينة الأكثر تضررا" في ليبيا، حيث تسببت العاصفة في انفجار السدود، وغمرت المياه مناطق واسعة من المدينة، مما تسبب في "دمار كبير".