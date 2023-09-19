(CNN)-- تجمع مئات المتظاهرين في مدينة درنة الليبية، الاثنين، احتجاجا على إهمال السلطات، في أعقاب الفيضانات القاتلة التي دمرت مساحات واسعة من المدينة، الأسبوع الماضي.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات كبيرة من الأشخاص، أمام مسجد الصحابة في درنة، وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة ويغنون: "يا وطن... سوف نبقى هنا كي يزول الألم".
ودعا البعض "أهالي بنغازي" إلى "الخروج والانضمام للاحتجاج"، بينما دعا آخرون رئيس البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، عقيلة صالح عيسى، إلى التنحي.
وأظهر مقطع فيديو أشخاصا يلوحون بالعلم الليبي ويجلسون على سطح القبة الذهبية لمسجد الصحابة، أحد معالم درنة.