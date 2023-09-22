علاء مبارك يعلق على ردود محمد بن سلمان على "أسئلة قد تبدو محرجة" خلال مقابلة فوكس نيوز

الشرق الأوسط
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شاهد رد محمد بن سلمان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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شاهد رد محمد بن سلمان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، الجمعة، حديث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم، الأربعاء، بـ"الحديث الممتع".

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وقال علاء مبارك، عبر منصة "إكس": "حديث ممتع، بعد الاستماع لحديث ولي عهد المملكة العربية السعودية مع قناة فوكس نيوز تجد أنك أمام رجل يتحدث بطلاقة ووضوح مرتب وملم بكافة الأمور، لبق لم يرتبك تحدث بثقة وهدوء أمام بعض الأسئلة التى قد تبدو محرجة".

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وكان ولي العهد السعودي تحدث عن محاور عدة، خلال المقابلة، أبرزها فرص تطبيع العلاقات مع إسرائيل ووجهة النظر السعودية بشأن إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا، وكذلك نمو الاهتمام بالرياضة في المملكة، وأيضا كشف عن جوانب من حياته الشخصية واهتماماته.

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