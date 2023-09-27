أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة إيرانية وكذلك شركات في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة بزعم دعم البرنامج الإيراني للطائرات بدون طيار الانتحارية من خلال توفير المكونات الحيوية.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب، بريان نيلسون، في بيان، إن "الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم بنيتها التحتية الحيوية".

وتستهدف العقوبات شركة Pishgam Electronic Safeh Company الإيرانية ورئيسها التنفيذي حميد رضا جانغورباني لشراء محركات بقيمة "مئات الآلاف من الدولارات" يمكن استخدامها في الطائرات الهجومية الإيرانية بدون طيار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان: "تم العثور على أحد المحركات التي اشترتها الشبكة المعينة اليوم في بقايا الطائرة شاهد 136 التي كانت تديرها روسيا والتي تم إسقاطها مؤخرًا في أوكرانيا".

وتستهدف العقوبات أيضًا شركة Hongkong Himark Electron Model Limited ومقرها هونغ كونغ و"مسؤول هونغ كونغ هيمارك ومقره جمهورية الصين الشعبية" فان يانغ لبيعهما ما قيمته أكثر من مليون دولار من المحركات لإيران، بالإضافة إلى شركتين تركيتين "سهلتا معاملات مالية يبلغ مجموعها مئات الآلاف من الدولارات" لشراء المحركات من هونغ كونغ هيمارك وشركة مقرها الإمارات العربية المتحدة قامت بتسهيل شحن المحركات.