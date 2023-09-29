فيضانات ليبيا.. أحدث حصيلة لعدد المفقودين والنازحين

فريق إنقاذ عن عمليات البحث في ليبيا: "جثث تفككت لبقايا لا يمكن الوصول لها"

فيضانات ليبيا المدمرة.. أكثر من 11 ألف وفاة في درنة وتوقع بارتفاع عدد الضحايا

البحر تحول من أزرق الى بني عكر.. ما الذي سبب كارثة درنة في ليبيا؟

(CNN)-- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقريره الأخير إن آلاف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن ضربت الفيضانات المدن الليبية في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر/ أيلول.

وذكر التقرير أنه وحتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن فقدان 8500 شخص ونزوح 40 ألف شخص.

وبعد أسبوع من وقوع الكارثة، أبلغت أطقم الإنقاذ فرق CNN التي نقلت من الأرض في درنة أن جثث غالبية ضحايا الفيضانات كانت في البحر.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل 4255 حالة وفاة بعد العاصفة القاتلة، وتضرر 250 ألف شخص، مضيفا أن أكثر من 2000 منزل دُمر في مدينة درنة الأكثر تضرراً.

وأضاف المكتب أن بدء الدراسة في المدارس تأخر في المناطق المتضررة حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن العديد من مباني المدارس تأثرت بالفيضانات، بما في ذلك 4 دمرت بالكامل، و40 تعرضت لأضرار بالغة.