نشر الثلاثاء ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2023

فيديو جديد لطائرة دون طيار يُظهر قصف إسرائيل لقطاع غزة.. وقوات إضافية إلى حدود لبنان

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل اثنين من كبار قادة حركة حماس، في غارات ليلية الثلاثاء، وهما وزير الاقتصاد في حماس جواد أبو شمالة، والعضو البارز في المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر.

وقال البيان: "خلال الليل، قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي جواد أبو شمالة، وزير الاقتصاد في حماس في قطاع غزة. وكجزء من دوره، أدار تمويل الإرهاب داخل قطاع غزة وخارجه”.

وصف البيان أبو معمر بأنه “مقرب معروف” ليحيى السنوار، زعيم حركة حماس في قطاع غزة.

بدورها، أعلنت حماس، الثلاثاء، مقتل عضوي المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة في غارات جوية إسرائيلية، وذلك في بيان عبر قناتها على تلغرام.