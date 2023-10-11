دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري إن تحريك حاملة الطائرات الأمريكية إلى المنطقة "ليس صدفة" وأن ما وصفه بمخطط إنشاء دولة إسرائيل الكبرى قد بدأ على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة لبكري على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "سيناريو الأيام القادمة خطير، ذلك أن مخطط إنشاء دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلي الفرات قد بدأ، وتفريغ غزه من سكانها لإقامة دوله في سيناء هو البداية، بعد ذلك ستبدأ اللعبة مع لبنان ومن بعدها سوريا، ثم افتعال أزمه مع مصر بزعم الهجوم علي أهداف إسرائيلية انطلاقا من سيناء وهلم جرا.."

وتابع قائلا: "المخطط جاهز وتحرك حاملات الطائرات الأمريكية ليس صدفه.. لا يجب الاستهانة بما يجري، البداية تجري أمام أعيننا الآن.. العرب إن لم يتوحدوا على كلمة واحده، لن تقوم لهم قائمه بعد ذلك".

وأضاف: "بدلا من أن يطلب الرئيس الأمريكي بايدن من مصر فتح الحدود لعبور الفلسطينيين الذين أجبروا علي ترك غزه بفعل الغارات الإسرائيلية، أولى به أن يطلب من الإسرائيليين التوقف عن جرائم الحرب التي يرتكبونها ضد أهلنا الفلسطينيين، وإن عجز عن ذلك فلتفتح المعابر بين غزه والضفة الغربية، أما بدء الضغوط على مصر لفتح المعابر فهدفه إفراغ غزه من أهلها، وتوطين الفلسطينيين في سيناء، تمهيدا لإعلان دولة غزه الكبرى وإلحاق الضفة بالأردن، وبذلك يجري تصفية القضية الفلسطينية.. هذا أمر مرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات الإسرائيلية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويشار إلى أنه ووفقا لآخر الأرقام الرسمية، ارتفع عدد القتلى في غزة إلى 950 شخصا منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس المفاجئ في وقت مبكر من صباح السبت، وفقا لوزارة الصحة في غزة، الأربعاء، والتي أضافت أن 5 آلاف آخرين أصيبوا بجروح.