أحدها من لعبة فيديو.. شبكة CNN تكشف زيف مقاطع مضللة على "X" تنشر معلومات خاطئة عن إسرائيل وحماس

(CNN)-- حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها جماعة حزب الله اللبنانية من تصعيد الصراع في إسرائيل، حيث تجهز الولايات المتحدة أصولًا عسكرية لردع التوسع المحتمل للحرب، حسبما قال العديد من المسؤولين والأشخاص الأمريكيين المطلعين على المناقشات لشبكة CNN.

ولا يعتقد كبار المسؤولين في الإدارة في هذه المرحلة أن حزب الله من المرجح أن ينضم إلى حرب حماس ضد إسرائيل، ويعتقد المسؤولون أن التحذيرات لها تأثير، رغم حدوث بعض التصعيد على الحدود.

وترسل الولايات المتحدة رسالة إلى حزب الله بضرورة البقاء خارج الصراع من خلال عدد من القنوات، بما في ذلك الحكومة اللبنانية ورئيس البرلمان اللبناني المتحالف مع حزب الله، نبيه بري.

وقد ذكر مسؤولون في الإدارة الأمريكية نبيه بري في إحاطة الكونغرس، الأحد، باعتباره وسيطًا، وفقًا لشخص مطلع على الإحاطة، إذ لن تتعامل الولايات المتحدة رسميًا مع ما تم تصنيفه على أنه جماعة إرهابية.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن فرنسا أبلغت حزب الله أيضًا، بناءً على طلب إسرائيل، أنه يجب عليه البقاء بعيدًا عن الحرب وعدم التصعيد أكثر وإلا سترد إسرائيل بشكل كبير. وقال المصدر إن هذه المناقشات تم تنسيقها أيضًا مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول رفيع بالبنتاغون، الاثنين: "نشعر بقلق عميق إزاء اتخاذ حزب الله القرار الخاطئ واختيار فتح جبهة ثانية لهذا الصراع"، مضيفا: "نحن نعمل مع إسرائيل ومع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة لاحتواء هذا الأمر في غزة".