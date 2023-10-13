(CNN)-- دعت منظمة العفو الدولية، إسرائيل إلى رفع "الحصار الذي تفرضه منذ 16 عاما، على قطاع غزة على الفور"، وقالت إن "العقاب الجماعي على السكان المدنيين في غزة، يرقى إلى مستوى جريمة حرب – إنه قاسٍ وغير إنساني".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، إن الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة، وقطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية، "أغرق قطاع غزة في الظلام، وسيؤدي إلى تفاقم كارثة إنسانية مستمرة".

ودعت المنظمة الحقوقية إسرائيل إلى "تسهيل إنشاء ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والسماح بالمرور الآمن لمن يحتاجون إلى رعاية طبية خارج قطاع غزة".

كما حثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي على "العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الممرات الإنسانية".

وسلطت المنظمة الضوء على تأثير الحصار، قائلة: "سيكون لانقطاع التيار الكهربائي تأثير شديد على الخدمات الأساسية، والحصول على المياه النظيفة، وسيتسبب في كارثة على الصحة العامة، تاركا مستشفيات غزة المُستنزفة بالفعل دون معدات طبية حيوية، في وقت يكافح فيه الأطباء لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، من أجل علاج آلاف المصابين بجروح خطيرة نتيجة الهجمات الإسرائيلية".

وقالت المنظمة: "سيعرض ذلك أيضا حياة المرضى في المستشفيات للخطر، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو من هم في العناية المركزة، والأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى أجهزة دعم الحياة".

وأوضحت العفو الدولية: "وتكرر منظمة العفو أن المدنيين الفلسطينيين ليسوا مسؤولين عن جرائم حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى، ويجب على إسرائيل، بموجب القانون الدولي، ألا تجعلهم يعانون من أفعال لا يلعبون فيها أي دور، ولا يمكنهم السيطرة عليها".