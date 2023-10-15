في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين في قطاع غزة "جريمة حرب يجب أن يدينها العالم ويرفضها"، حسب بيان للديوان الملكي الأردني، الأحد.

وأكد الملك عبدالله، خلال لقائه سوناك في لندن، الأحد، ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع، داعيًا إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية وتفادي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.

وجدّد الملك عبدالله تحذيره "من أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مُشددًا على "رفض الأردن ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين". كما أكد ضرورة رفض المجتمع الدولي لسياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة".

وقال ملك الأردن إنه "على المجتمع الدولي إدانة استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".