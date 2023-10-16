دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع قدوم صباح الإثنين، تدخل الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها العاشر، وسط استمرار التوتر وارتفاع أعداد الضحايا، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يُعاني منها قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ السبت الماضي ردّا على هجوم حماس على عدد من المناطق والمدن الإسرائيلية في العملية التي أُطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات هذا اليوم ضمن هذا التحديث المباشر:

يقول الخبراء إن الأوضاع في غزة تدهورت بشكل خطير، مع نقص خطير في المياه النظيفة والغذاء، حيث يحاول عشرات الآلاف من الفلسطينيين الفرار من الغارات الجوية المعيقة والهجوم البري الإسرائيلي.

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأحد إن حوالي نصف مليون شخص غادروا شمال غزة إلى الجنوب بعد إشعار الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل الجمعة.

ويمثل هذا التقدير ما يقرب من نصف سكان شمال غزة، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي للمراحل التالية من حربه مع حماس، التي تسيطر على المنطقة.

المرحلة المقبلة: تشير إسرائيل إلى أنها تستعد لغزو بري لغزة، حتى مع تزايد الأزمة الإنسانية داخل القطاع الفلسطيني الساحلي. قال الجيش الإسرائيلي السبت أن قواته تستعد للمراحل التالية من الحرب، بما في ذلك "الضربات المشتركة والمنسقة من الجو والبحر والبر". قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 2600 شخص قد لقوا حتفهم بينما تغمر إسرائيل غزة بالهجمات.

فتح المعبر: أغلقت إسرائيل معابرها الحدودية مع غزة وفرضت "حصارًا كاملًا" على القطاع، ومنعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه. وهذا يترك معبر رفح مع مصر كخيار وحيد لإخراج الناس من غزة وإدخال الإمدادات إليه. الاثنين، قالت السفارة الأمريكية إن السكان اليائسين الذين يأملون في الخروج من غزة عبر رفح قد يتلقون "إشعارًا بسيطًا جدًا" إذا تم فتحه. قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن الأحد إن "معبر رفح سيكون مفتوحا" بعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تصاعد الأزمة الإنسانية: امتلأت الملاجئ في جنوب غزة، مع نقص في الإمدادات الحيوية، حيث يفر عشرات الآلاف من الناس من الغارات الجوية الإسرائيلية في الشمال. قال مسؤول في الأمم المتحدة. "لا توجد ملاجئ متاحة في الجنوب لتستوعب الأرقام القادمة"، وأكدت منسقة الأمم المتحدة لين هيستينغز لـ UNTV، أن جنوب غزة يعاني أيضاً من نقص في الغذاء والماء والوقود.

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أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تنبيهًا الاثنين بأن الوضع حول معبر رفح سيظل "متقلّبًا وغير قابل للتنبؤ" بعد تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن المعبر سيكون مفتوحًا.

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يتوافق مع "القانون الإنساني الدولي" وأكد أن إقامة دولة للشعب الفلسطيني "تم تعليقها منذ فترة طويلة".

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قال مدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني، إن المستشفيات في غزة تتعرض لقصف متواصل. وأضاف أن هناك مرضى وآلاف النازحين في المستشفيات.

قال جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، لـCNN الأحد إن إسرائيل "ليس لديها مصلحة في احتلال غزة".

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رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكون "خطأ فادحا" أن تقوم إسرائيل بإعادة احتلال غزة، لكن على إسرائيل "الرد" و"ملاحقة حماس" بعد الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي - والتي شبهها بالمحرقة – حسبما قال في مقابلة تم بثها الأحد.